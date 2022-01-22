Обновленные МФЦ открылись в Приморском и Центральном районах Петербурга

В Приморском и Центральном районах открылись обновленные МФЦ Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в Приморском и Центральном районах города открыли обновленные МФЦ. Ремонт проходил в центрах на Шуваловском проспекте и улице Чайковского. Об этом 22 января 2022 года рассказали в Смольном.

- Процесс получения госуслуг для петербуржцев должен быть комфортным, особенно в непростой из-за пандемии ситуации. В обновленных помещениях разработана подробная навигация, улучшена доступная среда для маломобильных горожан, - отметил губернатор города Александр Беглов.

Теперь обновленные центры выглядят также, как и остальные, в общероссийском едином стиле. В них горожане могут получить более 350 различных государственных услуг.

В обоих центрах петербуржцы смогут распечатать свои сертификаты о вакцинации или перенесенном заболевании. Отметим, что сервис пользуется популярность - лишь за текущий январь в МФЦ было распечатано более 40 тысяч QR-кодов.

Также в течение года будут открыты семь новых МФЦ в Выборгском, Красносельском, Московском, Невском и Приморском районах Петербурга.