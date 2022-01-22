Акция "Блокадный свет" пройдет в Петропавловской крепости 27 января

27 января в Петропавловской крепости пройдет акция «Блокадный свет» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге 27 января 2022 года состоится акция "Блокадный свет". Она будет приурочена к Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и пройдут на Соборной площади Петропавловской крепости. Об этом рассказали в Смольном.

- Очень важно, что память о войне и блокаде сохраняется, передается из поколения в поколение. И молодые петербуржцы выступают не только участниками, но и инициаторами таких памятных акций, посвященных важнейшим страницам нашей героической истории, - отметил губернатор Александр Беглов.

В честь памятной даты в крепости начнет работать выставка поисковых студенческих отрядов Военмеха, где представят оружие военных лет, предметы была, а также исторические фотографии. Также будут звучать песни и стихи, посвященные блокаде.

В 19:59 часов участники акции поднимут к небу фонарики, которые символизируют освобождение города от блокады.