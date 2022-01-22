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Общество22 января 2022 13:40

Глава «Мегалайн»: строительство ТПУ в Петербурге значительно повысит комфорт жителей города

Транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) помогут снизить нагрузку на дорожную сеть Петербурга. Об этом сообщил глава компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник
Источник:kp.ru
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Строительство ТПУ в Петербурге значительно повысит комфорт жителей города

Строительство ТПУ в Петербурге значительно повысит комфорт жителей города

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Согласно проекту, в Северной столице будет построен 61 ТПУ. В качестве старта проекта первый узел появится вокруг станции метро «Старая Деревня». Кроме этого, у «Мегалайна» уже готовы планы на ТПУ у станций «Гражданский проспект», «Проспект Большевиков» и «Улица Дыбенко».

- Такие объекты должны помочь Петербургу развести пассажирские и транспортные потоки, сократить время при пересадке с одного вида транспорта на другой. В итоге это приведет к снижению нагрузки на дорожную сеть города, повышению безопасности и комфорта для людей, — цитирует главу организации РИА Новости.

По словам Корупятника, компания будет самостоятельно заниматься проектом строительства транспортно-пересадочных узлов. Однако не исключено, что на каком-то из этапов могут быть подключены и другие партнеры, например, РЖД, уточнил представитель «Мегалайна».

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