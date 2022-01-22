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Происшествия22 января 2022 13:57

Маршрутка врезалась в фуру на Московском шоссе в Петербурге

Водителю автобуса зажало рулем ноги
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Фура и маршрутка столкнулись на Московском шоссе в Петербурге

Фура и маршрутка столкнулись на Московском шоссе в Петербурге

Фото: СОЦСЕТИ

Серьезная авария произошла на Московском шоссе в Санкт-Петербурге. Около часа дня 22 января 2022 года столкнулись маршрутка с пассажирами и фура. В итоге есть пострадавшие. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- Водитель маршрутки не справился с управлением и на скорости въехал в выезжавшую с заправки фуру, - пояснили свидетели аварии.

Удар пришелся на переднюю часть маршрутного автобуса, поэтому у автомобиля разбилось стекло, а водителю маршрутки зажало ноги рулем. Также пострадали и пассажиры. Сообщается, что серьезных ранений ни у кого нет, люди отделались синяками и шоком. О состоянии водителя фуры ничего не сообщается.

Сейчас на места работают сотрудники ГИБДД. Они проводят проверку и устанавливают виновных.

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