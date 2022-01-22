Младенец неожиданно умер от остановки сердца в Петербурге

Младенец внезапно умер от остановки сердца в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге внезапно умер младенец. Трагедия произошла в ночь на 21 января 2022 года в квартире дома на Туристской улице Приморского района города. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- В полицию из Педиатрического университета поступила телефонограмма о том, что в 4 часа ночи с остановкой сердца был госпитализирован мальчик 2021 года рождения. Скончался в больнице, - рассказал источник.

Мать малыша, 37-летняя женщина рассказала, что ее сын болел гидроцефалией, при которой лишняя спинномозговая жидкость скапливается внутри головного мозга. Около часа ночи она покормила ребенка специальной смесью для кормления и уложила спать в кроватку. Спустя время услышала хрипы и побежала проверить сына. Тот был побелевшим. Тогда женщина вызвала скорую помощь.

Известно, что семья погибшего ребенка полная, на учете не состоит. Труп направлен в морг для установления причины смерти.