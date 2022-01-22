Станция метро "Старая Деревня" в Петербурге закрылась из-за задымления

Станцию метро "Старая Деревня" закрыли из-за пожара Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге произошло ЧП в метрополитене. Вечером 22 января 2022 года закрылась станция метро "Старая Деревня" на фиолетовой ветке. Работу вестибюля были вынуждены остановить работники метро, так как в здании произошло задымление. Об этом рассказали в пресс-службе подземки.

- В 16:50 часов станция "Старая Деревня" закрыта. Поезда следуют без остановки, - сообщили в пресс-службе.

Также рассказали, что причиной стало задымление на втором этаже административного здания, прямо над кассовым залом. На место была вызвана бригада спасателей.

Добавим, что в социальных сетях появились фотографии и видео с места происшествия. На данный момент огонь разгорелся не на шутку. Языки пламени вырываются из окон здания. О пострадавших ничего не сообщается.