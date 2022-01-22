Видео пожара в метро "Старая Деревня" в Петербурге появилось в сети

Пожар на станции метро "Старая Деревня" попал на видео Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге произошло ЧП - загорелось здание, где располагается станция метро "Старая Деревня". Пожар начался в пятом часу вечера в субботу, 22 января 2022 года. Огонь очень быстро стал распространяться, языки пламени выбили стекла и стали вырываться наружу. Видео происходящего появилось в социальных сетях.

- В 16:50 часов на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в здании станции метро "Старая Деревня". На месте выяснилось, что в административном здании, на втором этаже, в офисном помещении площадью 25 квадратных метров горела обстановка на площади 20 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Огонь разгорелся большой. Но спасатели очень оперативно принялись за дело. В 17:16 пожар был уже локализован, спустя минуту пожарные ликвидировали открытое горение.

На данный момент пожарные занимаются проливкой. Станция метро временно закрыта.