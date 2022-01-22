Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 января 2022 14:50

Видео пожара в метро "Старая Деревня" в Петербурге появилось в сети

Огонь охватил помещение на втором этаже здания
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пожар на станции метро "Старая Деревня" попал на видео

Пожар на станции метро "Старая Деревня" попал на видео

Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге произошло ЧП - загорелось здание, где располагается станция метро "Старая Деревня". Пожар начался в пятом часу вечера в субботу, 22 января 2022 года. Огонь очень быстро стал распространяться, языки пламени выбили стекла и стали вырываться наружу. Видео происходящего появилось в социальных сетях.

- В 16:50 часов на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в здании станции метро "Старая Деревня". На месте выяснилось, что в административном здании, на втором этаже, в офисном помещении площадью 25 квадратных метров горела обстановка на площади 20 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Огонь разгорелся большой. Но спасатели очень оперативно принялись за дело. В 17:16 пожар был уже локализован, спустя минуту пожарные ликвидировали открытое горение.

На данный момент пожарные занимаются проливкой. Станция метро временно закрыта.

0