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Здоровье22 января 2022 15:16

Санкт-Петербургский государственный университет ушел на дистанционку из-за коронавируса

Сессия у студентов тоже пройдет в удаленном формате
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В Санкт-Петербургском государственном университете сессия пройдет в дистанционном режиме

В Санкт-Петербургском государственном университете сессия пройдет в дистанционном режиме

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Из-за ухудшения эпидемической ситуации в Северной столице Санкт-Петербургский государственный университет переходит на дистанционный формат обучения. Студенты и преподаватели будут трудиться удаленно начиная уже с 24 января 2022 года. Об этом сообщили в студенческом совете учебного заведения.

- В целях поддержания санитарно-эпидемиологического благополучия, обеспечения защиты жизни и здоровья обучающихся и профессорско-преподавательского состава, профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) приказываю установить с 24 января 2022 и до особого распоряжения удаленный формат обучения с применением информационно-коммуникационных технологий, - говорится в распоряжении.

Таким образом, сессия у студентов вуза тоже пройдет в дистанционном формате.

Напомним, что ранее в комитете по здравоохранению сообщили, что обсуждают возможность перевода всех учебных заведений города на дистанционный формат.