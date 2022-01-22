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Происшествия22 января 2022 15:25

Станцию метро "Старая Деревня" открыли после пожара

Сейчас петербургская подземка работает в штатном режиме
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Станция метро "Старая Деревня" снова открылась после пожара

Станция метро "Старая Деревня" снова открылась после пожара

Фото: Олег ЗОЛОТО

Станцию метро Санкт-Петербурга "Старая Деревня" снова открыли после пожара. К работе вестибюль приступил в 18:10 часов вечера 22 января 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе городской подземки.

- В 18:10 часов станция метро "Старая Деревня" открыта, - сообщили в метрополитене.

На данный момент станция работает в штатном режиме.

Напомним, что возгорание произошло почти в пять часов вечера. Все началось с задымления на втором этаже административного здания, где располагаются офисы. Очень быстро все превратилось в огромное пламя, которое стало вырываться из окон постройки. Сотрудники метро быстро остановили работу станции, поезда шли мимо без остановки, всех людей эвакуировали.

Пожарные справились с огнем за полчаса. По предварительным данным, пострадавших нет. Причина возгорания пока устанавливается.

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