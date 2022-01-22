Станцию метро "Старая Деревня" открыли после пожара

Станция метро "Старая Деревня" снова открылась после пожара Фото: Олег ЗОЛОТО

Станцию метро Санкт-Петербурга "Старая Деревня" снова открыли после пожара. К работе вестибюль приступил в 18:10 часов вечера 22 января 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе городской подземки.

- В 18:10 часов станция метро "Старая Деревня" открыта, - сообщили в метрополитене.

На данный момент станция работает в штатном режиме.

Напомним, что возгорание произошло почти в пять часов вечера. Все началось с задымления на втором этаже административного здания, где располагаются офисы. Очень быстро все превратилось в огромное пламя, которое стало вырываться из окон постройки. Сотрудники метро быстро остановили работу станции, поезда шли мимо без остановки, всех людей эвакуировали.

Пожарные справились с огнем за полчаса. По предварительным данным, пострадавших нет. Причина возгорания пока устанавливается.