Вице-губернатор Петербурга проверил качество уборки в пяти районах города

Анатолий Повелий проверил качество уборки в 5 районах Петербурга Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В субботу, 22 января 2022 года, вице-губернатор Санкт-Петербурге Анатолий Повелий отправился инспектировать город на качество уборки снега на внутриквартальных территориях. За день он проверил Центральный, Невский, Красногвардейский, Калининский и Выборгский районы. Администрации районов не знали, по каким адресам решит пройтись вице-губернатор. Об этом рассказали в Смольном.

- В Центральном районе Повелий проверил дворы на Марата, 51, на Боровой, 12 и Коломенской 5. Адреса были выбраны из-за жалоб горожан. Качество уборки осталось неудовлетворительным, поэтому вице-губернатор поручил исправить все до понедельника, - рассказали в Смольном.

В Невском районе снегом оказались завалены детские площадки на проспекте Елизарова, 20 и улице Седова, 27. Удовлетворительной признали уборку на Индустриальном проспекте, 15 в Красногвардейском районе и в Калининском районе на проспекте Науки.

Анатолий Повелий призвал глав районных администраций активнее включаться в работу по реконструкции отрасли и ещё раз обратил внимание на необходимость создания достойных условий как для работников ручного труда, так и для механизаторов.

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