Подростка избили возле общежития в Выборге
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Ленинградской области неизвестные избили подростка. Следственный комитет 47-го региона 22 января 2022 года сообщил о том, что на несовершеннолетнего было совершено нападение в городе Выборг. Сейчас специалисты проводят доследственную проверку.
- Стало известно об избиении несовершеннолетнего около общежития на Приморском шоссе в городе Выборг Ленинградской области, - рассказали в комитете.
Известно, что мальчик получил серьезные травмы. Его госпитализировали в больницу.
На данный момент следователи проводят проверочные мероприятия, чтобы установить обстоятельства произошедшего, а также лиц, которые избили подростка.
Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки.