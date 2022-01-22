Подростка избили возле общежития в Выборге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области неизвестные избили подростка. Следственный комитет 47-го региона 22 января 2022 года сообщил о том, что на несовершеннолетнего было совершено нападение в городе Выборг. Сейчас специалисты проводят доследственную проверку.

- Стало известно об избиении несовершеннолетнего около общежития на Приморском шоссе в городе Выборг Ленинградской области, - рассказали в комитете.

Известно, что мальчик получил серьезные травмы. Его госпитализировали в больницу.

На данный момент следователи проводят проверочные мероприятия, чтобы установить обстоятельства произошедшего, а также лиц, которые избили подростка.

Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки.