Уголовное дело о покушении на убийство завели на пенсионера, расстрелявшего директора автосервиса в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

История стрельбы в салоне автосервиса в Санкт-Петербурге закончилось уголовным делом о покушении на убийство. Все произошло утром 21 января 2022 года рядом с рынком на Хасанской улице в Красногвардейском районе из-за того, что недовольный ремонтом своей машины пенсионер решил отомстить директору салона.

- Утром в полицию позвонил 77-летний пенсионер и рассказал, что он выстрелил из пистолета в генерального директора автосервиса на Хасанской улице, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

На место сразу же приехал наряд полиции и задержан стрелка. Директора автосервиса со слепым проникающим огнестрельным ранением грудной клетки, огнестрельным ранением правого предплечья, травматическим пневмотораксом в тяжёлом состоянии госпитализировали в Мариинскую больницу.

В итоге на пенсионера завели уголовное дело о покушении на убийство. Сейчас он находится под стражей.