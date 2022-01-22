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Здоровье22 января 2022 17:51

Концерт балета Моиссева отменили в Петербурге из-за коронавируса

40 человек из труппы заболели
Авторы (2):
Анна ПОСЛЯНОВА
Анна ПОСЛЯНОВА
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Выступление балета Моиссева отменили в Петербурге из-за коронавируса / Фото: Балет Игоря Моисеева

Выступление балета Моиссева отменили в Петербурге из-за коронавируса / Фото: Балет Игоря Моисеева

В Санкт-Петербурге отменили концерт балета Игоря Моисеева из-за пандемии. Как стало известно "КП-Петербург" 22 января 2022 года причиной стало то, что 40 человек из 100 в труппе заразились коронавирусом.

- К большому сожалению, такие долгожданные гастроли ансамбля Игоря Моисеева в Санкт-Петербурге отменяются. Мы очень хотели вместе с вами отметить день рождения создателя нашего ансамбля, уникального балетмейстера Игоря Александровича Моисеева, но COVID внес свои коррективы. Ансамбль был вынужден уйти на карантин, а Ансамбль - значит вместе. Танцуем вместе и болеем вместе, - сообщили в пресс-службе балета.

Выступление должно было состояться 22 января в Александринском театре. Однако оно не состоялось. Все кто купил билеты обещали вернуть деньги. Это можно сделать, обратившись по месту их приобретения.

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