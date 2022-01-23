Легкий мороз и порывистый ветер придут в Петербург в воскресенье, 23 января

У коммунальных служб появилась возможность разгрести старые завалы и заносы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зима дала Санкт-Петербургу передышку от беспрестанных снегопадов. В воскресенье, 23 января, в городе будет легкий, но ощутимый морозец и без существенных осадков - таков прогноз синоптиков из Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Ветер днем южный, юго-западный, пять-десять метров в секунду, - уточняют специалисты. - Температура ночью до - 14, - 16, днем до - 5, - 7. На дорогах ожидается гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Ситуация, пусть и не кардинально, но изменится с началом рабочей недели. В понедельник и вторник в город вернутся снегопады, а температура воздуха повысится до -2, - 4 градусов. Все так же сохранятся ветер - его порывы даже усилятся до семи-двенадцати метров в секунду - и гололедица на дорогах.