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Происшествия23 января 2022 6:59

Балкон вспыхнул ночью 23 января в Красногвардейском районе Петербурга

Пожар тушили четырнадцать человек
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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Ликвидировать возгорание спасателям удалось за тридцать одну минуту, считая время в пути до места происшествия.

Ликвидировать возгорание спасателям удалось за тридцать одну минуту, считая время в пути до места происшествия.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Нелегкая ночь выдалась в это воскресенье, 23 января, у петербургских спасателей. Около 02:46 случилось ЧП в Красногвардейском районе на проспекте Энтузиастов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Северной столице.

- В квартире на девятом этаже происходило горение на балконе, - уточняют в ведомстве. – Площадь возгорания составила четыре квадратных метра.

На вызов отправили три пожарные машины и четырнадцать спасателей. Благодаря слаженным действиям огонь удалось локализовать в кратчайшие сроки – на все про все, считая путь до места происшествия, ушло лишь чуть более получаса. Пострадал ли кто-то в огне, на данный момент не известно – как сообщают в пресс-службе МЧС, эти сведения пока что уточняются.

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