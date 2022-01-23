Балкон вспыхнул ночью 23 января в Красногвардейском районе Петербурга

Ликвидировать возгорание спасателям удалось за тридцать одну минуту, считая время в пути до места происшествия. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Нелегкая ночь выдалась в это воскресенье, 23 января, у петербургских спасателей. Около 02:46 случилось ЧП в Красногвардейском районе на проспекте Энтузиастов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Северной столице.

- В квартире на девятом этаже происходило горение на балконе, - уточняют в ведомстве. – Площадь возгорания составила четыре квадратных метра.

На вызов отправили три пожарные машины и четырнадцать спасателей. Благодаря слаженным действиям огонь удалось локализовать в кратчайшие сроки – на все про все, считая путь до места происшествия, ушло лишь чуть более получаса. Пострадал ли кто-то в огне, на данный момент не известно – как сообщают в пресс-службе МЧС, эти сведения пока что уточняются.