Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 января 2022 7:26

Больше 100 посетителей баров, не соблюдающих режим QR-кодов, привлекли к ответственности в Петербурге

Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Петербурге начались масштабные рейды по барам-нарушителям.

В Петербурге начались масштабные рейды по барам-нарушителям.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербург активизировался в борьбе с барами-нарушителями режима QR-кодов. В ночь с пятницы на субботу, с 21 на 22 января в городе прошел масштабный рейд по заведениям, вступившим в так называемую «карту сопротивления». К ответственности привлекли не только их владельцев и персонал, но и посетителей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления СК России по Северной столице.

- В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии, - говорится в официальном сообщении ведомства. – А также в сфере защиты прав потребителей. С мест происшествий изъята техника: компьютеры, мобильные телефоны, кассовые аппараты – а также финансово-хозяйственная документация.

Кроме того, протоколы об административных правонарушениях получили 103 посетителя баров-«бунтарей». В следственном комитете сообщают, что следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия будут продолжены.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

0