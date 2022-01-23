Больше 100 посетителей баров, не соблюдающих режим QR-кодов, привлекли к ответственности в Петербурге

В Петербурге начались масштабные рейды по барам-нарушителям. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербург активизировался в борьбе с барами-нарушителями режима QR-кодов. В ночь с пятницы на субботу, с 21 на 22 января в городе прошел масштабный рейд по заведениям, вступившим в так называемую «карту сопротивления». К ответственности привлекли не только их владельцев и персонал, но и посетителей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления СК России по Северной столице.

- В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии, - говорится в официальном сообщении ведомства. – А также в сфере защиты прав потребителей. С мест происшествий изъята техника: компьютеры, мобильные телефоны, кассовые аппараты – а также финансово-хозяйственная документация.

Кроме того, протоколы об административных правонарушениях получили 103 посетителя баров-«бунтарей». В следственном комитете сообщают, что следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия будут продолжены.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: