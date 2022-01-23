Дети затушили снегом Вечный огонь в Петербурге

Мать детей сама заявила в полицию о случившемся. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге – снова инцидент на Марсовом поле. На этот раз дети во время прогулки затушили снегом Вечный огонь в центре памятника «Борцам революции». Об этом в воскресенье, 23 января, «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге» сообщил источник в правоохранительных органах

- В субботу, 22 января, в дежурную часть поступило сообщение от петербурженки о том, что во время прогулки на Марсовом поле ее дети затушили снегом Вечный огонь, после чего ушли с места происшествия, - уточнил источник.

Случайно так получилось, или юные хулиганы сделали это умышленно, не уточняется. Однако особая сознательность, впрочем, женщине не помогла – на нее составили протокол об административном правонарушении по стать 5.35 КоАП – «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». Сам же Вечный огонь был снова зажжен специалистами службы «Ленгаз» через тринадцать минут после случившегося.