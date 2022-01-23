Лошадь лягнула пятилетнего мальчика копытом в голову в Выборгском районе Петербурга

Ребенка экстренно госпитализировали. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тяжелейшими травмами закончилась для пятилетнего мальчика попытка покормить лошадь в Шуваловском парке (Выборгский район Санкт-Петербурга). Животное лягнуло ребенка копытом в голову. Об инциденте «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

- Мальчика экстренно доставили в больницу, - уточнил собеседник издания. – Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом правой височной кости и кровоизлияние в мозг.

На момент госпитализации состояние ребенка оценивалось как тяжелое. Сейчас за его жизнь и здоровье борются врачи. Отмечается, что трагедия произошла по недосмотру родителей. При этом семья полная и благополучная, на учете в правоохранительных органах никто из родителей не состоит. Будут ли применены к матери и отцу пострадавшего мальчика какие-то меры воздействия – уголовное или административное наказание – на данный момент не уточняется.