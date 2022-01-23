Больше 9 500 человек заразилось коронавирусом в Петербурге за сутки

Новый штамм коронавируса привел к резкому росту заболеваемости в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге сбывается тревожный прогноз председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца. По состоянию на минувшую субботу, 22 января, в городе выявили 9 593 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по контролю за распространением эпидемии.

- Всего с начала пандемии в Петербурге диагноз COVID-19 получило 921 759 человек, - отмечают в ведомстве. – 29 516 из них скончались, в том числе 65 – за минувшие сутки.

Свой рекорд и в Ленинградской области – 622 случая больше, чем когда бы то ни было за всю историю эпидемии. Очевидно, в таком резком скачке заболеваемости виноват штамм «омикрон» - ранее «Комсомолка» подробно рассказывала, что он собой представляет, какие опасности несет, насколько тяжелое течение болезни вызывать, и к чему готовиться горожанам с его прибытием.

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