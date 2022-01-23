473 человек госпитализировали с коронавирусом в Петербурге за сутки

Петербург продолжает бороться с новой коронавирусной инфекцией. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург продолжает бороться с новой коронавирусной инфекцией. Так, за минувшие сутки в городские стационары, перепрофилированные под прием «ковидных» больных поступило 473 пациента. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщил городской оперативный штаб.

- Всего на амбулаторном лечении находится 45 639 человек с диагнозами COVID-19 и пневмония, - сообщают в ведомстве. – В стационарах на данный момент лежит 6 013 человек. Из них 602 пациента в реанимации, 337 подключено к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Напомним: ранее стало известно, что Петербург побил очередной рекорд по заболеваемости коронавирусом – в городе выявили более 9 500 новых заражений. И, судя по прогнозам комитета по здравоохранению, это еще не предел - из-за нового штамма, пришедшего из ЮАР, заражений будет становиться только больше с каждым днем.

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