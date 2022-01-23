Отец изнасиловал трехлетнего сына в Ленинградской области

Правоохранительные органы начали проверку всех обстоятельств случившегося. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В чудовищной истории разбираются сотрудники главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В поселке Янино-1 отец изнасиловал собственного сына. Преступление мужчина совершил в 2021 году. На тот момент мальчику было всего три года. О случившемся «Комсомолке» в воскресенье, 23 января, рассказал источник в правоохранительных органах.

- Подозреваемый летом 2021 года в отсутствие своей бывшей жены, находясь в квартире, совершил насильственный действия сексуального характера в отношении его сына 2018 года рождения, - уточнил собеседник издания.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Напомним, ранее «Комсомолка» подробно рассказывала о том, как действуют современные педофилы – как выбирают себе жертву, заводят знакомство и как убеждают детей молчать о том, что с ними случилось.