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Происшествия23 января 2022 11:27

Отец изнасиловал трехлетнего сына в Ленинградской области

Правоохранительные орагны проводят проверку по факту случившегося
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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Правоохранительные органы начали проверку всех обстоятельств случившегося.

Правоохранительные органы начали проверку всех обстоятельств случившегося.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В чудовищной истории разбираются сотрудники главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В поселке Янино-1 отец изнасиловал собственного сына. Преступление мужчина совершил в 2021 году. На тот момент мальчику было всего три года. О случившемся «Комсомолке» в воскресенье, 23 января, рассказал источник в правоохранительных органах.

- Подозреваемый летом 2021 года в отсутствие своей бывшей жены, находясь в квартире, совершил насильственный действия сексуального характера в отношении его сына 2018 года рождения, - уточнил собеседник издания.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Напомним, ранее «Комсомолка» подробно рассказывала о том, как действуют современные педофилы – как выбирают себе жертву, заводят знакомство и как убеждают детей молчать о том, что с ними случилось.