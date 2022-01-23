Первый в мире Музей блокадной медицины откроется в Петербурге

В музее можно будет увидеть уникальные фотографии и архивные документы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Первый в России Музей блокадной медицины откроется в Санкт-Петербурге. Экспозиция заработает для посетителей уже совсем скоро – 26 января. Об этом в воскресенье, 23 января, рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

- Это первая в нашей стране экспозиция, которая будет посвящена подвигу медиков, которые спасали жизни защитников осажденного Ленинграда, - написал Пиотровский в своем официальном Телеграм-канале. – Гости музея смогут увидеть отреставрированный санитарный автомобиль ГАЗ-АА – подлинную «полуторку», которая перевезла по Дороге жизни более 20 000 раненых и больных.

Кроме автомобиля в музее разместятся уникальные архивные документы о том, как работала больница Софьи Перовской в 1943 году, а также будут отражены особенности работы лечебных подразделений и повседневной жизни медиков.

Экспозиция откроется на территории Военно-Медицинского музея.