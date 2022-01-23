Движение автомобилей ограничат в тоннеле под дамбой Петербурга с 24 января

Водителей просят быть внимательными и тщательнее планировать маршрут. Фото: Артем КИЛЬКИН

Автомобилистов, путь которых будет пролегать через петербургскую дамбу, убедительно просят быть внимательнее и аккуратнее. В ближайшее время в тоннеле, через который едут автомобили, будут проводить технологические работы. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщила пресс-служба «Дирекции комплекса защитных сооружений».

- С 24 января по 25 января будет перекрыт транспортный отсек Финской стороны – внешнее кольцо, - предупреждают в ведомстве. – С 26 по 27 января – транспортный отсек Невской стороны, он же внутреннее кольцо.

Кроме того, возможны небольшие задержки транспорта и перед въездом в тоннель – для того, чтобы провести все необходимые работы, туда планируют заводить специальную подъемную технику. Однако автомобилистов призывают не волноваться: по регламенту время такого вынужденного простоя не может составлять больше семи-десяти минут.