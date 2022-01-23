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Происшествия23 января 2022 15:29

Девушку, пытавшуюся взорвать банкомат в Ленобласти, отправили под стражу на два месяца

Такое решение принял Гатчинский районный суд
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Неудавшейся налетчице грозит до десяти лет тюрьмы.

Неудавшейся налетчице грозит до десяти лет тюрьмы.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Резонансная история со студенткой петербургской юридической академии, которая попыталась подорвать банкомат с миллионами рублей в поселке Вырица Ленинградской области, получила продолжение. Девушке избрали меру пресечения – она просидит под стражей до 17 марта 2022 года. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщила пресс-служба судов Ленобласти.

- Постановлением Гатчинского городского суда девушка заключена под стражу на два месяца, - говорится в официальном сообщении ведомства. – она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса России («Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Кража в особо крупном размере, прим.ред.).

Ранее «Комсомолка» подробно рассказывала об инциденте. Девушке грозит до десяти лет тюрьмы.