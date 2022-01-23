Девушку, пытавшуюся взорвать банкомат в Ленобласти, отправили под стражу на два месяца

Неудавшейся налетчице грозит до десяти лет тюрьмы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Резонансная история со студенткой петербургской юридической академии, которая попыталась подорвать банкомат с миллионами рублей в поселке Вырица Ленинградской области, получила продолжение. Девушке избрали меру пресечения – она просидит под стражей до 17 марта 2022 года. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщила пресс-служба судов Ленобласти.

- Постановлением Гатчинского городского суда девушка заключена под стражу на два месяца, - говорится в официальном сообщении ведомства. – она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса России («Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Кража в особо крупном размере, прим.ред.).

Ранее «Комсомолка» подробно рассказывала об инциденте. Девушке грозит до десяти лет тюрьмы.