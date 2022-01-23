Грузовик оборвал контактную линию в Василеостровском районе Петербурга

Сейчас движение общественного транспорта восстановлено в полном объеме. Фото: vk.com/spb_today

Небольшая коммунальная авария случилась в воскресенье, 23 января, в Василеостровском районе Северной столицы. На пересечении Шкиперского протока и Наличной улицы самосвал оборвал контактную линию – из-за этого временно встали троллейбусы. О случившемся рассказали очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

- Как ему это удалось – непонятно, - недоумевают свидетели происшествия. – Опять, что ли, кузов поднят был, а водитель не заметил?

На место оперативно прибыли ремонтные бригады. К настоящему моменту все последствия аварии удалось устранить. Движение троллейбусов восстановлено в полном объеме. Как именно случился неприятный инцидент, как водителю удалось оборвать провода, и будут ли к нему теперь применять какие-то меря взыскания – административное или уголовное наказание – пока не сообщается.