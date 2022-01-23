Две иномарки столкнулись лоб в лоб на трассе «Кола» в Ленинградской области

По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Страшная авария произошла в минувшую пятницу, 21 января, на девяностом километре автодороги «Кола». 59-летняя женщина не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу. Детали случившегося в воскресенье, 23 января, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- Управляя автомобилем «Дэу Нексия» женщина не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, - рассказывают в ведомстве. – Где совершила столкновение с другой иномаркой с полуприцепом, которой управлял мужчина 1963 года рождения.

В результате лобового столкновения женщина, которая и стала, согласно предварительной информации, виновницей ДТП, скончалась на месте. О состоянии мужчины на данный момент не сообщается. По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.