1 763 двора убирают от снега в Центральном районе Петербурга

Петербург продолжает бороться со снежными завалами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тема снега вот уже второй месяц не покидает информационную повестку в Санкт-Петербурге. И хотя залповых снегопадов, подобных тем, что накрыли город в декабре прошлого года, в ближайшие дни не ожидается, коммунальные службы все равно трудятся в поте лица. Так, в одном только Центральном районе Петербурга обязательной зимней уборке подлежат 1 763 двора. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщила пресс-служба районной администрации.

- Всего уборочная площадь внутриквартальных территорий Центрального района, которые нужно очищать от снега и наледи, составляет не менее 1 539 000 квадратных метров, - уточняется в сообщении ведомства.

Напомним: ранее «Комсомолка» подробно рассказывала, почему с уборкой снега в Петербурге все так плохо, кто в этом виноват, и что нужно сделать, чтобы такого не повторилось хотя бы следующей зимой.

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