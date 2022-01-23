Шесть медучреждений Петербурга остро нуждаются в донорской крови

Донором крови может стать людей человек от 18 лет, у которого нет противопоказаний. Фото: Артем КИЛЬКИН

Шесть медицинских учреждений Санкт-Петербурга вошли в список наиболее нуждающихся в донорской крови. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщила пресс-служба городского «Фонда доноров».

- За время каникул отделения переливания очень соскучились по донорам и очень ждут их в гости! – говорится в сообщении фонда на официальной странице ВКонтакте. – Прежде всего речь идет о ПСПбГМУ имени Академика Павлова (Первый мед), Скеверо-Западном окрудном научно-клиническом центре имени Соколова, Санкт-Петербургской городской больнице № 26, Центре крови Ленинградской области, больнице Святого Георгия и станции переливания крови НМИЦ имени Алмазова.

В Фонде напоминают также, что примкнуть к рядам доноров может любой гражданин России от 18 лет и весом более 50 килограмм, у которого нет противопоказаний. С собой при посещении пункта переливания крови нужно обязательно иметь паспорт и СНИЛС.