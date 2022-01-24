Оттепель снова накроет Петербурге 24 января

Оттепель снова накроет Петербург 24 января Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге снова оттепель. В понедельник, 24 января 2022 года, температура воздуха в городе поднимется до плюс 2 градусов, при этом пойдут мокрый снег и дождь. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня погоду будет формировать тёплый атмосферный фронт. Его стараниями в регионе облачно, пройдут небольшие осадки, в виде небольшого снега, переходящего в мокрый снег и в дожди. На дорогах и тротуарах гололедица, - рассказал синоптик.

Днем в городе будет около нуля, плюс 2 градусов, по Ленинградской области от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер подует юго-западный 5-10 метров в секунду, порой с сильными порывами.

Отмечается, что пик волны тепла придется в Петербурге на ближайшую ночь, а уже вечером во вторник температура вновь станет отрицательной.