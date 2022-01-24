Видео пожара на Лиговском проспекте в Петербурге опубликовало МЧС Фото: принтскрин видео.

Мощный пожар произошел на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило в три часа ночи 24 января 2022 года. За считанные минуты огонь охватил 300 квадратных метров мансарды и чердака жилого шестиэтажного дома 44 на Лиговском проспекте. Видео с места ЧП показали в МЧС города.

- Все первоначальные действия пожарных были направлены на спасение людей. В ходе тушения из здания были эвакуированы 72 человека. 62-летняя женщина госпитализирована с отравлением угарным газом, - рассказали в пресс-службе спасателей.

Всех эвакуированных жителей дома временно разместили в театре "Комедианты", также для них был пригнан автобус.

Из-за угрозы распространения огня ранг пожара изначально был повышен до номера 2. К 7:23 часа после того, как возгорание было локализовано, ран пожара понижен до №1.

На месте работают 73 человека личного состава МЧС и 16 единиц техники.