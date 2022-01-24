Девушка попала в больницу после свидания через сайт-знакомств в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге 17-летняя девушка попала в больницу после того, как сходила на свидание. Вечером 21 января 2022 года подросток сама обратилась за помощью. Оказалось, что перед этим она отправилась на свидание, познакомившись с девушкой на сайте-знакомств. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- Пострадавшая объяснила, что 21 января познакомилась с 24-летней девушкой через интернет. Тем же вечером она пришла к ней в гости. Там находился 27-летний сожитель новой знакомой, а также их друг, - рассказал источник.

В компании подросток употребила неизвестные наркотики. После чего ей стало плохо. Сейчас девушка в тяжелом состоянии находится в детской больнице.

Полиция пришла на адрес, где девушка была в гостях. Но квартиру никто не открыл. Сейчас правоохранители проводят проверку.