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Происшествия24 января 2022 6:26

Женщина пострадала в пожаре в доме на Лиговском проспекте в Петербурге

Несчастную госпитализировали в больницу
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Женщина пострадала в пожаре в доме на Лиговском проспекте

Женщина пострадала в пожаре в доме на Лиговском проспекте

Фото: Олег ЗОЛОТО

В мощном пожаре, который произошел в ночь на 24 января 2022 года в Санкт-Петербурге в доме 44 по Лиговскому проспекту пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы. Несчастную госпитализировали.

- Во время пожара пострадала 62-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу с отравлением угарным газом, - рассказали в пресс-службе спасателей.

Также из горящего дома были эвакуированы 72 человека. На время их разместили в театре "Комедиант", а также автобусе, который специально пригнали на место.

Напомним, что пожар начался в три часа ночи. Огонь охватил 300 квадратных метров чердака и мансарды шестиэтажного дома. Пламя тушили по повышенному разряду. На месте работают 73 спасателя и 16 единиц пожарной техники.

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