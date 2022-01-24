Первая партия детской вакцины от коронавируса "Спутник М" поступила в Ленобласть

В Ленобласть поступила первая партия вакцины "Спутник М" / Фото: Администрация ЛО

В Ленинградскую область в понедельник, 24 января 2022 года, поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М". Сейчас ее привезли на склад "Ленфарм", откуда ее перераспределят между медицинскими учреждениями. Об этом сообщили в пресс-службе администрации 47-го региона.

- Пока партия небольшая - всего 720 комплектов. В ближайшее время будет определено, в какие учреждения направят препарат, - рассказали в областной администрации.

Отмечается, что региону нужно около 35 тысяч комплектов вакцины, чтобы провести полную профилактику коронавирусной инфекции среди подростков. Напомним, что препарат "Спутник М" сейчас разрешен для вакцинации детей от 12 до 17 лет.

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