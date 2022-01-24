Мужчина изрезал ножом бывшую жену на глазах 11-летнего сына в Петербурге

В Петербурге мужчина пытался убить бывшую жену на глаза их сына Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина пытался убить бывшую жену на глазах их 11-летнего сына. Все произошло днем 22 января 2022 года, когда экс-супруги с ребенком ехали в машине со своим другом. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- 43-летний мужчина, находясь в машине в качестве пассажира, во время внезапной ссоры с 32-летней бывшей женой, в присутствии их ребенка стал угрожать женщине убийством, после чего несколько раз ударил ножом экс-супругу по лицу, шее и рукам, - рассказал источник.

Женщину с места происшествия госпитализировали в больницу. У нее диагностировали множество ран носа, плечей, а также шеи. Она находится в состоянии средней тяжести. О состоянии ребенка ничего не сообщается.

В тот же день мужчина сам пришел в полицию и рассказал о произошедшем. Его отправили под стражу, а также возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Детали произошедшего устанавливаются.