Под Сестрорецком поезд насмерть сбил мужчину, говорившего по телефону на путях

Электричка насмерть сбила мужчину в Тарховке. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мужчина погиб под колесами электрички в минувшие выходные. Трагедия произошла утром субботы в районе железнодорожной станции «Тарховка» под Сестрорецком. Человека, переходившего пути, сбил пригородный поезд.

- В 11:50 поступило сообщение о том, что электропоездом сообщением «Санкт-Петербург-Белоостров через Сестрорецк» смертельно травмирован мужчина. Установлено, что потерпевший разговаривал по телефону и переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, - сообщает пресс-служба Северо-Западного управления транспортной полиции.

Из-за разговора по телефону пешеход не обратил внимания на приближающийся состав и на сигналы, которые подавал машинист. Экстренное торможение не помогло и электричка наехала на человека.

Известно, что погибшим оказался 43-летний уроженец Свердловской области. По факту произошедшего проводится проверка.