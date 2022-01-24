Жительницу Петербурга осудили за оскорбления в переписке подругу мужа

Жительницу Петербурга оштрафовали за оскорбления в переписке подругу мужа Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге женщину оштрафовали за оскорбления по переписке. В прокуратуру Пушкинского района обратилась местная жительница, которая рассказала, что начала получать сообщения от супруги своего знакомого. В сообщениях жена не стеснялась в выражениях и всячески унижала женщину. Об этом 24 января 2022 года рассказали в прокуратуре города.

- В сентябре 2021 года на мобильный телефон заявительницы на фоне сложившихся личных неприязненных отношений стали поступать текстовые сообщения оскорбительного содержания от супруги ее знакомого, - рассказали в ведомстве.

Прокуратура провела проверку, по итогам которой было возбуждено дело об административном правонарушении - оскорбление.

В итоге мировой судья назначил виновной наказание в виде штрафа.