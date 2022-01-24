17-летняя девушка задержана за ограбление подростка у кладбища в Петербурге

Полиция задержала подозреваемых в ограблении подростка у кладбища. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Василеостровского района задержала двоих подозреваемых в ограблении 14-летнего подростка. Вечером 19 января у Смоленского кладбища к нему подошли двое – молодой человек и девушка. Они отобрали у парня пять тысяч рублей наличными и телефон.

- Материальный ущерб составил 90 000 рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье грабеж, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

А 23 января на Невском проспекте были задержаны и подозреваемые. В руках полиции оказались 17-летняя девушка и ее 28-летний приятель, официально безработный. Его поместили в изолятор временного содержания, в ближайшее время мужчине будет выбрана мера пресечения до суда.

За грабеж виновным грозит до четырех лет лишения свободы.