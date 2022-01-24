Смольный опубликовал адреса работы радаров превышения скорости в Петербурге с 24 по 30 января

Смольный назвал адреса, где будут работать передвижные комплексы фиксации нарушений в Петербурге в течение недели Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Утром в понедельник Смольный опубликовал адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости с 24 по 30 января 2022 года. Традиционно радары будут курсировать по самым большим магистралям города, чтобы ловить нарушителей. Об этом сообщили в комитете по информации и связи.

- Городской мониторинговый центр обращает внимание автомобилистов на адреса работы передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД на этой неделе, - рассказали в Смольном.

Адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости с 24 по 30 января / Фото: Смольный

Всего в городе будут работать 40 передвижных комплексов. Адреса, где они курсируют каждую неделю определяют в управлении ГИБДД города. Уже традиционно это стали Таллинское шоссе, Витебский проспект, Парашютная улица, Приморское шоссе и многие другие.

Напомним, что все зафиксированные нарушения направляются в ЦАФАП на рассмотрение, после чего принимается решение о штрафах.