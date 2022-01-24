Четыре игрока СКА вошли в состав олимпийской сборной России по хоккею

Четыре игрока СКА поедут на Олимпиаду. Фото: Олег ЗОЛОТО

Четыре игрока петербургского СКА вошли в окончательный состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры в Пекине. Список команды опубликовала Федерация хоккея России (ФХР).

- Объявлен состав на Олимпийские игры! Первый матч на турнире в Пекине наша сборная сыграет 9 февраля — против команды Швейцарии, - сообщается в Твиттере сборной России.

Представлять город на Неве будут нападающие Никита Гусев, Кирилл Марченко и вратарь Александр Самонов. В числе запасных, которые выйдут на лед при травме или заболевании коронавирусом одного из основных игроков – нападающий Андрей Кузьменко.

Напомним, что Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Северную столицу также представят фигуристы, конькобежцы, керлингисты и другие спортсмены.