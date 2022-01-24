Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 января 2022 9:17

Около 100 тысяч кубометров снега и льда вывезли из Петербурга за выходные

За неделю с улиц города было убрано более 30 тысяч "кубов"
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Более 200 тысяч кубометров снега и льда вывезли из Петербурга за неделю

Более 200 тысяч кубометров снега и льда вывезли из Петербурга за неделю

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В минувшую неделю в Санкт-Петербурге дорожные службы, а также дворники активно взялись за уборку города. Так, с 17 по 23 января 2022 года с улиц было вывезено более 312 тысяч кубометров снега и льда, сколотого на тротуарах. Лишь за выходные было убрано 100 "кубов". Об этом 24 января 2022 года рассказали в комитете по благоустройству Северной столицы.

- На Петербург дополнительно легло почти 10 сантиметров свежего снега. Уборочная техника сгребает его к краям дорог, потом формует валы, которые затем транспортируются на самосвалах к снегоплавильным и снегоприемным пунктам ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", - рассказали в Смольном.

В течение недели в Петербурге каждый день работали более 1,2 тысячи дворников, которые расчищали тротуары, скалывали лед и обрабатывали дороги противогололедными материалами.

В понедельник, 24 января, улицы города снова метут и чистят более 1,2 тысяч дворников и 1 тысячи единиц техники.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

0