Птицу из Финляндии заметили в Летнем саду Петербурга

Большую синицу из Финляндии заметили в центре Петербурга / Фото: Сады Русского музея

В Санкт-Петербурге заметили птицу, прилетевшую из Финляндии. Большая синица решила остановиться погостить в Летнем саду, в самом центре Северной столицы. Ее заметили специалисты садов Русского музея и решили изучить. Об этом 24 января 2022 года рассказали в пресс-службе садов.

- После наблюдений и дальнейшей поимки птицы было установлено, что это двухлетний самец, окольцованный орнитологами города Ханко в Финляндии. Маленький пернатый герой преодолел более пятисот километров и сейчас прекрасно чувствует себя на территории сада, - рассказали специалисты.

В Петербурге, Ленинградской области и южной части Финляндии живут не менее шести видов синиц. Большие синицы, как правило, не ведут оседлый вид жизни, а постоянно перемещаются, преодолевая десятки и даже сотни километров.