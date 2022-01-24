Суточная заболеваемость коронавирусом снизилась в Петербурге

Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге снизилась до 8,4 тысяч человек Фото: Олег ЗОЛОТО

Хоть специалисты и ожидали к понедельнику, 24 января 2022 года, в Санкт-Петербурге заболеваемость коронавирусом выше 10 тысяч человек, прогноз пока не сбылся. В городе по прежнему очень высокий уровень заражаемости, однако, он даже немного снизился. Вполне возможно, что такие цифры связаны с выходными, так как в эти дни горожане реже обращаются к врачам.

- По данным оперативного штаба на 24 января в Петербурге заболели еще 8413 человек, это на 11,8 процентов меньше, чем днем ранее, - рассказали в штабе.

Последние данные по ковиду в Петербурге / Фото: Яндекс

Кроме этого, среди выздоровевших за сутки всего 645 человек, умерли 63 пациента.

Всего за время пандемии в Петербурге коронавирусом заболели 930 172 жителей города, из них выздоровели 838 112 горожан и скончались в следствии болезни 29 479 пациентов.

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