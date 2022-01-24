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Здоровье24 января 2022 10:03

Вспышка коронавируса произошла в оркестре Мариинского театра

Артисты находились на гастролях в Москве
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
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Артисты оркестра Мариинки заболели коронавирусом. Фото: vk.com/mariinskytheatre

Артисты оркестра Мариинки заболели коронавирусом. Фото: vk.com/mariinskytheatre

Около половины артистов оркестра Мариинского театра сдали положительные тесты на коронавирус. Это произошло во время гастролей в Москве. По словам источника, ковидом заболели несколько солистов.

- Из 70 человек у 35 тесты оказались положительными. Болеют восемь первых скрипачей, восемь вторых, режиссеры, певцы, - пишут «Невские новости».

Известно, что в эти выходные оркестр театра дал три концерта в столичном зале «Зарядье». Один из этих концертов входит в афишу фестиваля, организованного к 150-летию композитора Александра Скрябина. На гастроли ездили и звезды – пианисты Денис Мацуев и Борис Березовский.

В ближайшие дни коллектив должен вернуться в Петербург, Сколько именно артистов в итоге заболели коронавирусом, пока точно не определено. Это станет известно после медобследования.

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