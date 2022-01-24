Ребенок из Петербурга попал в реанимацию из-за перепутанных матерью лекарств

Женщина, поняв, что перепутала лекарства, спровоцировала у ребенка рвоту и вызвала скорую Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ночью 24 января в Детскую городскую больницу №19 скорая доставила 8-летнего мальчика. Маленький петербуржец попал в больницу с острым отравлением.

- Как объяснили родители, мама ребенка перепутала препараты и случайно дала ребенку 20 миллиграммов лекарства от давления. Уже через десять минут женщина поняла, что ошиблась. Она спровоцировала у ребенка рвоту и вызвала скорую, - сообщил источник "КП-Петербург".

В результате, мальчик в тяжелом состоянии попал в реанимацию. Как он себя чувствуте сейчас неизвестно.