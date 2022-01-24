Детские поликлиники Петербурга работают в обычном режиме

Детские поликлиники работают как обычно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Детские поликлиники Петербурга продолжают работать в обычном режиме. При этом лечебные учреждения для взрослых с 24 января принимают лишь хронических больных и, через отдельный вход, пациентов с коронавирусом.

- Нет, мы работаем как обычно. Никаких отдельных входов. Можно попасть на прием и к терапевту и к специалистам, - заверили корреспондента «КП-Петербург» в одной из поликлиник Приморского района. – Если у нас что-то изменится, а вы будете записаны на прием, то мы сообщим.

При этом, с утра по номеру поликлиники дозвониться было невозможно – звонок просто сбрасывался в самом начале. Это связывают с проблемами общей автоматизированной телефонной станции (АТС), на которую «завязан» и короткий номер 122. На сбои в его работе с утра уже жаловались жители Петербурга.

Напомним, что согласно постановлению Роспотребнадзора от 21 января, в связи с резким ростом заболеваемости в городе приостанавливается проведение диспансеризации детей и взрослых, плановых медосмотров, а также оказание амбулаторной помощи взрослым.

Детских поликлиник в документе не было. Продолжают работу также стоматологические клиники, женские консультации и практически все частные медучреждения.

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