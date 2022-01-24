Петербурженка отсудила у комздрава полмиллиона рублей, потраченные на покупку лекарств

Девушка выиграла полмиллиона рублей в суде Фото: Олег ЗОЛОТО

В понедельник, 24 января, Куйбышевский районный суд Петербурга взыскал с комздрава в пользу петербурженки полмиллиона рублей. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов Петербурга.

- Женщина- инвалид 1 группы, с мая 2021 года должна была покупать себе жизненно-необходимые лекарства на собственные денежные средства. В связи с нуждаемостью приема препарата, пострадавшая вынуждена была приобрести его за 498 523 рубля, - сообщили в ведомстве.

Суд взыскал с комитета в пользу женщины 498 523 рубля, в счет компенсации морального вреда пять тысяч рублей, а также судебные расходы в сумме восемь тысяч рублей.