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Общество24 января 2022 12:10

Петербурженка отсудила у комздрава полмиллиона рублей, потраченные на покупку лекарств

Она была вынуждена покупать их на собственные деньги
Источник:kp.ru
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Девушка выиграла полмиллиона рублей в суде

Девушка выиграла полмиллиона рублей в суде

Фото: Олег ЗОЛОТО

В понедельник, 24 января, Куйбышевский районный суд Петербурга взыскал с комздрава в пользу петербурженки полмиллиона рублей. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов Петербурга.

- Женщина- инвалид 1 группы, с мая 2021 года должна была покупать себе жизненно-необходимые лекарства на собственные денежные средства. В связи с нуждаемостью приема препарата, пострадавшая вынуждена была приобрести его за 498 523 рубля, - сообщили в ведомстве.

Суд взыскал с комитета в пользу женщины 498 523 рубля, в счет компенсации морального вреда пять тысяч рублей, а также судебные расходы в сумме восемь тысяч рублей.