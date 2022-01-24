Реставрация Медного всадника завершилась в Петербурге

В Петербурге завершили реставрацию Медного всадника Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге закончилась реставрация одной из главных достопримечательностей города Медного всадника. Работы начались еще в середине октября и ожидалось, что они завершатся к празднованию дня рождения Петра Великого. Как пишет 24 января 2022 года газета "Петербургский дневник", строительные леса будут сняты уже к середине февраля.

- В ближайшие две-три недели будут снимать леса. Специалисты не торопятся открывать отреставрированный памятник, пока в Петербурге стоят морозы, так как внутри "саркофага", где находится скульптура, поддерживается температура в плюс 18 градусов, - пишет издание со ссылкой на Государственный музей городской скульптуры.

Известно, что во время реставрации специалисты провели большую работу по сохранению скульптуры, а также изучили блоки гром-камня, который ранее воспринимался как единый постамент.