Подозреваемые в жестоком убийстве таксиста в Пулково объявлены в розыск

В Пулково зарезали 26-летнего таксиста. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция разыскивает пассажиров такси, которых подозревают в жестоком убийстве водителя. Тело таксиста с множественными ножевыми ранениями и, самое жуткое, с перерезанным горлом, нашли накануне на съезде с пандуса в аэропорту Пулково.

- В месте обнаружения имеются камеры видеонаблюдения. Видео просмотрено. В автомобиле находились четыре человека. Двое вышли, после чего машина начала движение на съезд с пандуса, - сообщает источник «КП-Петербург».

Был в этот момент водитель еще жив, или его зарезал остававшийся в салоне пассажир, пока неизвестно.

Предположительно, все трое проследовали в терминал аэропорта, после чего могли улететь одним из рейсов. Сейчас подозреваемые объявлены в розыск.

Известно, что погибшим оказался гражданин Таджикистана. Он всего месяц не дожил до своего 27-летия.