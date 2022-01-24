Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 января 2022 12:32

Подозреваемые в жестоком убийстве таксиста в Пулково объявлены в розыск

Тело мигранта с перерезанным горлом нашли в машине
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
В Пулково зарезали 26-летнего таксиста.

В Пулково зарезали 26-летнего таксиста.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция разыскивает пассажиров такси, которых подозревают в жестоком убийстве водителя. Тело таксиста с множественными ножевыми ранениями и, самое жуткое, с перерезанным горлом, нашли накануне на съезде с пандуса в аэропорту Пулково.

- В месте обнаружения имеются камеры видеонаблюдения. Видео просмотрено. В автомобиле находились четыре человека. Двое вышли, после чего машина начала движение на съезд с пандуса, - сообщает источник «КП-Петербург».

Был в этот момент водитель еще жив, или его зарезал остававшийся в салоне пассажир, пока неизвестно.

Предположительно, все трое проследовали в терминал аэропорта, после чего могли улететь одним из рейсов. Сейчас подозреваемые объявлены в розыск.

Известно, что погибшим оказался гражданин Таджикистана. Он всего месяц не дожил до своего 27-летия.