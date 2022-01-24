Мать ударила ножом в грудь своего сына во время застолья в Петербурге

В Петербурге мать пыталась убить своего сына Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге мать пыталась убить своего сына. Вечером 22 января 2022 года в полицию обратилась жительница дома 21/4 по улице Коллонтай, которая рассказала, что соседка ударила ножом своего сына. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- Прибывшие на место полицейские выяснили, что 49-летняя женщина дома выпивала вместе со своим 31-летним сыном. Между ними возник конфликт, в ходе которого мать схватила нож и ударила своего ребенка прямиком в грудь, - рассказал источник.

Мужчину госпитализировали в Мариинскую больницу, где у него диагностировали колото-резаную рану передней поверхности грудной клетки, а также ссадину на лбу. В тяжелом состоянии он был помещен в отделение шоковой терапии.

Горе-мать забрали в полицию. В отношении нее возбудили уголовное дело о покушении на убийство.