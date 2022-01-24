В Колпинской больнице инвалид жестоко избил пациента стойкой от капельницы

Пациент устроил драку в больнице в Колпино. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Колпинский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении пациента местной больницы, который в ноябре 2021 года стойкой от капельницы избил соседа по палате. Пострадавший получил множественные травмы.

- Судом установлено, что 4 ноября с 23 часов 00 минут до 23 часов 55 минут обвиняемый, находясь в терапевтической палате Городской больницы №33, в палате на терапевтическом отделении, учинил конфликт с пациентом, в ходе которого выхватил из руки потерпевшего металлическую стойку для капельницы, и, используя ее в качестве оружия, умышленно нанес не менее 10 ударов по рукам, спине и ногам, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Вред здоровью побитого пациента был оценен медиками как средней тяжести. Это дало основание возбудить против драчуна уголовное дело.

На суде мужчина вину признал. Учитывая раскаяние и то, что он является инвалидом третьей группы, реальное наказание ему заменили условным – два года плюс выплата 100 тысяч рублей компенсации побитому оппоненту.